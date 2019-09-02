الذهب يرتفع مع تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، مع بدء كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع الأخرى، في تصعيد للحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة، ما أجج المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وبدأت واشنطن فرض رسوم نسبتها 15% على مجموعة من السلع الصينية أمس الأحد، بما في ذلك الأحذية والساعات الذكية والشاشات التلفزيونية المسطحة، مع بدء بكين في فرض رسوم جديدة على الخام الأمريكي.

وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1522.1 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1517.11 دولار في الجلسة السابقة، واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1529.50 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى ”إيه.إن.زد“، إن ”وقائع الحرب التجارية بعد تنفيذ الرسوم الجديدة مطلع الأسبوع أبقت على حالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق صباح اليوم“.

وساهم تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتأجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي في ارتفاع الذهب أكثر من 100 دولار في أغسطس/آب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 18.31 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 935.45 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.4% إلى 1536.55 دولار للأوقية، وربما تضعف التعاملات في ظل إغلاق أسواق المال الأمريكية اليوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.