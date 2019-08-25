قطر تغرم بنك ”أبوظبي الأول“ 54.93 مليون دولار

أعلنت دولة قطر اليوم الأحد، أنها فرضت غرامة على بنك أبوظبي الأول، قدرها 54.93 مليون دولار، بزعم أنه قام بعرقلة تحقيق يتعلق بالتلاعب بعملة البلاد.
وقالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري (54.93 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول، لعرقلته تحقيقًا يتعلق بالاشتباه في التلاعب بالعملة“.
وذكرت الهيئة في بيان صدر عنها، أنها ”بدأت تحقيقًا في مارس/آذار 2018 بخصوص الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها“.