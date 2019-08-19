الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار والأسهم

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم فيما ساهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني مزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1507.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 06:02 بتوقيت غرينتش.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1515.70 دولار للأوقية.

وحام مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة؛ ما يرفع تكلفة الذهب المقوم بالدولار الأمريكي بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 19% منذ أن هوى لأقل مستوى في عام عند 1265.85 دولار في مايو/ أيار الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 % الي 16.99 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 % إلى 848.54 دولار وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1450.55 دولار للأوقية.