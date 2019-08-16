الذهب يتجه صوب ثالث مكسب أسبوعي بفعل مخاوف التجارة والنمو

هبطت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، الدعم من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1518.60 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع نحو 1.5 % منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1529.10 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة، وإن النزاع مع بكين سيكون قصيرًا نوعًا ما.

يأتي هذا، بعد أن توعدت بكين بالتصدي لأحدث رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، لكنها دعت الولايات المتحدة إلى الالتقاء في منتصف الطريق للوصول إلى اتفاق تجاري محتمل.

ومع استمرار قضية التجارة دون حل، يتحوط المستثمرون من تباطؤ عالمي بشراء أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين الياباني وسندات الخزانة الأمريكية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون عوائد السندات، التي أجلها عامان للمرة الأولى في 12 عامًا.

ويعتبر انقلاب منحنى العائد على نطاق واسع تحذيرًا من أن الاقتصاد يتجه صوب الركود.

وزاد الذهب 7.4 % أو أكثر من 100 دولار منذ بداية الشهر، وسط تصاعد التوترات التجارية وسلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للتوقعات على مستوى العالم.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار، اليوم، ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.4 % إلى 17.20 دولار للأوقية، لكنها تتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وهبط البلاتين 0.3 % إلى 836.04 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1448.01 دولار للأوقية.