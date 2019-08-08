ترامب يبدي ”عدم سعادته“ بقوة الدولار نتيجة سياسات الفيدرالي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن عدم سعادته من قوة الدولار أمام العملات الأخرى.

وأرجع ”ترامب“، في تغريدة على تويتر اليوم، قوة الدولار إلى سعر الفائدة المرتفع لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، مقارنة بالدول الأخرى. وقال إن قوة الدولار تجعل من الصعوبة على الشركات الأمريكية المنافسة مع نظيراتها من البلدان الأخرى.

واعتبر أن قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض كبير لأسعار الفائدة سيجعل الدولار في مكان قوة للشركات الأمريكية أمام المنافسين.

وتأتي تعليقات ترامب بعدما خفض الفيدرالي الأمريكي نهاية الشهر الماضي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، إلى نطاق 2- 2.25 %، مقارنة مع 2.25 و 2.50 %.

وكانت رغبة ترامب بإعلان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنصف نقطة مئوية بدلًا من ربع.

ومنتصف الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن الدولار الأمريكي مقدر بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 6 إلى 12 % بناءً على العوامل الأساسية للاقتصاد في المدى القريب.