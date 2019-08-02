ارتفاع العجز التجاري للمغرب 4.9% في النصف الأول من 2019‎

وصعدت الواردات 9.1% إلى 250.5 مليار درهم متجاوزة الصادرات التي زادت 4.4% إلى 148.1 مليار درهم.
وتراجعت واردات الطاقة، التي تشمل النفط والغاز 0.7% إلى 38.4 مليار درهم أو 15.3% من إجمالي الواردات.
وقال مكتب الصرف خلال تقرير شهري إن قطاع السيارات شكّل 27.3% من الصادرات عند 40.4 مليار درهم.
ويوجد في البلد الواقع شمال أفريقيا مصانع لإنتاج السيارات لشركتي رينو وبيجو الفرنسيتين، وأيضًا عدد من موردي أجزاء السيارات.
وقال مكتب الصرف إن صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك المخصبات الزراعية (الأسمدة)، ارتفعت 1.1% إلى 25.2 مليار درهم.
وأضاف أن التحويلات النقدية من المغاربة المقيمين في الخارج، وهي مصدر رئيس لتدفقات العملة الصعبة إلى المغرب، انخفضت 2.8% إلى 40 مليار درهم في حين هبط الاستثمار الأجنبي المباشر 19.6% إلى 8.28 مليار درهم.