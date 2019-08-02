ارتفاع العجز التجاري للمغرب 4.9% في النصف الأول من 2019‎

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قال مكتب الصرف الأجنبي إن العجز التجاري في المغرب ارتفع بنسبة 4.9% إلى 102.4 مليار درهم (10.6 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وصعدت الواردات 9.1% إلى 250.5 مليار درهم متجاوزة الصادرات التي زادت 4.4% إلى 148.1 مليار درهم. وتراجعت واردات الطاقة، التي تشمل النفط والغاز 0.7%…