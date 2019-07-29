إنشاء بورصة إيرانية للسلع في العراق وسط مخاوف من عقوبات أمريكية على بغداد

وقع رئيس منظمة البورصة الإيرانية شابور محمدي، ورئيس هيئة الأوراق المالية العراقية علاء عبدالحسين الساعدي، اليوم الإثنين، على مذكرة تفاهم تضمنت إنشاء بورصة إيرانية للسلع في العراق؛ بهدف زيادة التبادل التجاري، وفق وكالة ”فارس“ الإيرانية.

وحذر المحلل السياسي العراقي مثال الألوسي من مغبة اتخاذ العراق خطوات تحدٍ واضحة للولايات المتحدة الأمريكية، في ظل العقوبات المفروضة على إيران.

وقال لـ“إرم نيوز“: إن ”هذا العمل فيه مغامرة وخطورة كبيرة على وضع العراق الاقتصادي، فقد تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على العراق، بسبب عدم التزامه بالعقوبات المفروضة على إيران“.

وشدد على أنه على ”المسؤولين العراقيين التفكير في مصلحة العراق والعراقيين، وليس في مصلحة إنقاذ إيران من الحصار المفروض عليها، بل يجب على قادة العراق الوقوف مع المجتمع الدولي الرافض للأعمال الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا أن العراق أكثر البلدان تضررًا من السياسات الإيرانية“.

وعبّرت قوى سياسية بالعراق في وقت سابق عن خشيتها من هيمنة النظام الإيراني على الحكومة العراقية الجديدة، من خلال العمل وفق توجهات وأجندات إيرانية.

ويرى مراقبون أن التدخلات الإيرانية في العراق أوصلت الأوضاع إلى المفترق الحالي، الذي يقود إلى طرق محفوفة بمخاطر جمة، قد لا يتمکن العراق بعدها من العودة إلى عافيته السابقة.