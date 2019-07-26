السعودية تلغي نظام البيع بالتقسيط

قرر مجلس الوزراء السعودي إلغاء نظام البيع بالتقسيط، وفقًا لما نشرتهُ الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن قرار مجلس الوزراء يقضي باستمرار العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقًا لأحكام ذلك النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق قبل أسابيع على إلغاء النظام، وأكد حينها أن ”قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء نظرًا لوجود نظام مراقبة شركات التمويل“.

وأشار ”الشورى“ إلى أن ”الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل، التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط“.