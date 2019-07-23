مُعدّل التضخم في إيران يتجاوز نسبة الـ40%

مُعدّل التضخم في إيران يتجاوز نسبة الـ40%

المصدر: إرم نيوز

أفاد مركز الإحصاء الإيراني التابع للحكومة، اليوم الثلاثاء، بأن مُعدّل التضخم في البلاد على مدى العام الأخير تجاوز نسبة 40%، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“.

وذكر المركز أن ”معدل التضخم في إيران بلغ 40.4% في الشهر الإيراني الرابع (22 من شهر حزيران/يونيو إلى 22 من شهر تموز/يوليو الجاري)، مضيفًا أن ”المؤشر الكلي للتضخم هو أعلى بنسبة 2.8% عن الشهر الماضي“.

ولفت إلى أنه ”في الشهر الإيراني الرابع كانت النسبة المئوية للتغير في المؤشر الإجمالي 48% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي؛ أي أن الأسر في البلاد أنفقت في المتوسط 48% أكثر من ذات الفترة من العام الماضي، على مجموعة من السلع والخدمات من نفس النوع“.

وأشار إلى ارتفاع مؤشر الأسعار في المجموعة الرئيسية ”الغذاء والمشروبات والتبغ“ بنسبة 1.3 % عن الشهر السابق، وبنسبة 3.5% في مجموعة ”غير الغذائية والخدمات“.

فيما بلغت نسبة التغيرات في مؤشر الأسعار هذا الشهر مقارنة مع العام الماضي حتى 22 من شهر تموز/يوليو الجاري، لتلك المجموعتين 71.8% و 38.4 % على التوالي.

وارتفعت معدلات التضخم في إيران بشكل غير مسبوق بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية، التي أدت إلى انكماش الاقتصاد الإيراني، وساهمت في ارتفاع أسعار المواد الأولية وانهيار العملة المحلية.

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