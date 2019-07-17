الذهب ينزل مع ارتفاع الدولار في ظل مخاوف التجارة

نزلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بفضل بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية، بينما كانت خسائر المعدن النفيس محدودة بفعل آمال بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وفي ظل ضبابية واسعة بشان التجارة بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة الـ 0536 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1403.81 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبط الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 1406.40 دولار للأوقية.

وقال العضو المنتدب لدى شركة التداولات جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، براين لان: ”بالأمس، جاءت بيانات إيجابية من الولايات المتحدة، الذهب تراجع قليلًا، لكننا ما زلنا نتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة“.

وأضاف أن ”الولايات المتحدة والصين ليستا قريبتين من التوصل إلى أي تسوية في الوقت الحالي، والكثير من البنوك المركزية تواصل شراء الذهب لا سيما الصين“.

لكن الإقبال على المعدن الأصفر تأثر سلبًا، إذ ربح الدولار بعد بيانات أظهرت زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في حزيران/يونيو الماضي، ما يُضاف إلى دلائل في الآونة الأخيرة على أن الاقتصاد يتحسن.

لكن البيانات لم تؤثر تقريبًا على تكهنات السوق بخفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 % إلى 15.60 دولار للأوقية، وحومت الأسعار قرب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 15.69 دولار والذي بلغته في الجلسة السابقة.

وربح البلاتين 0.1 % إلى 839.08 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.1 % إلى 1523.11 دولار للأوقية.