بتكوين تتراجع مع تزايد التدقيق بشأن العملات المشفرة

هوت بتكوين أكثر من 10% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، إذ تزايدت المخاوف من حملة على العملات المشفرة على خلفية التدقيق المتزايد بشأن عملة ليبرا الرقمية التي تخطط فيسبوك لإطلاقها.

وهبطت بتكوين 11.1% من يوم الجمعة، لتصل إلى 9855 دولارًا في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وهو أدنى مستوى لها منذ الثاني من تموز/ يوليو.

وانخفضت العملة المشفرة الأصلية بنسبة 10.4% أمس الأحد فقط، وهو ثاني أكبر انخفاض يومي هذا العام، فيما ارتفعت في أحدث سعر لها نصفًا في المئة إلى عشرة آلاف و245 دولارًا.

ودعا السياسيون وهيئات الرقابة المالية في أنحاء العالم إلى التدقيق بخصوص عملة ليبرا في ظل مخاوف تتراوح بين حماية المستهلك والخصوصية والمخاطر التنظيمية المحتملة بالنظر إلى الانتشار العالمي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملتي بتكوين وليبرا وغيرهما من العملات المشفرة الأسبوع الماضي، مطالبًا الشركات بالسعي إلى وضع ميثاق مصرفي وإخضاع نفسها للوائح التنظيمية الأمريكية والعالمية إذا أرادت أن ”تصبح بنكًا“.

وتراجعت بتكوين، التي لم تتأثر في البداية بتغريدة ترامب، بعدما دعا جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتعليق مشروع فيسبوك لحين معالجة شتى المخاوف بداية من الخصوصية وحتى غسل الأموال.

وارتفعت عملة بتكوين بنسبة 55% تقريبًا في تسعة أيام بعد أن كشفت فسيبوك عن خططها لإطلاق ليبرا في الـ 18 من حزيران/ يونيو، مسجلة أعلى مستوى لها في 18 شهرًا لتبلغ حوالي 14 ألف دولار.

وعزز المشروع الآمال بين بعض المستثمرين بإمكانية أن تحظى العملات المشفرة بقبول أوسع.