البورصة السعودية ترتفع بدعم من البنوك.. ومكاسب قوية لـ“الدار العقارية“ في سوق أبوظبي

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على ارتفاع، يوم الأحد، عاكسة مكاسب الأسواق العالمية في أواخر الأسبوع الماضي، ومدعومة بنتائج مالية إيجابية لبعض الشركات في الربع الثاني من العام.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5%، حيث قادت أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات المكاسب.

وذكرت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي أنها تتوقع أن تسجل السعودية أقوى نتائج أعمال للشركات في الربع الثاني على مستوى الخليج.

وارتفع سهم مصرف الإنماء 1.2%، بينما صعد سهم مصرف الراجحي 1%، وزاد سهم زين السعودية 3.2%، بعدما سجلت الشركة المشغلة لخدمات الهاتف المحمول زيادة بلغت 11% في إيرادات الربع الثاني إلى 2.06 مليار ريال (549.26 مليون دولار).

وارتفع سهما شركتي البتروكيماويات كيان السعودية وسابك 1.2 و0.5% على الترتيب، في حين زاد مؤشر سوق دبي 0.7%، مع صعود سهم الاتحاد العقارية 3.6%، بينما ارتفع سهم إعمار العقارية، ذو الثقل في السوق 1%.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1%، مع صعود سهم الدار العقارية 3.9%، وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها شاركت حكومة أبوظبي لتسليم مشروعات بقيمة خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار).

وكان سهم الواحة كابيتال من بين الأسهم الأفضل أداء في البورصة، بصعوده 5.3%، وقالت مصادر في وقت سابق من العام إن الواحة كابيتال، التي هوت أسهمها أكثر من 50% منذ بداية العام، تجري محادثات مع شركة استثمار أخرى وهي جلف كابيتال بشأن اندماج.

والتغييرات الأخيرة في الإدارة قد تشير إلى أن الشركة تضع إستراتيجية جديدة للنمو.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1%، مع هبوط سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة 3.9%، وارتفع سهم الشركة بشكل كبير الأسبوع الماضي بعدما سحب مجلس إدارتها عرضًا للاستحواذ على شركة النيل للسكر.

وأغلقت مستويات مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على النحو التالي، إذ ارتفع المؤشر في السعودية 0.5% إلى 9015 نقطة، بينما زاد المؤشر بأبوظبي 0.1% إلى 5056 نقطة، كما صعد المؤشر في دبي 0.7% إلى 2705 نقطة.

في حين انخفض المؤشر في قطر 0.1% إلى 10600 نقطة، وتراجع المؤشر في مصر 1% إلى 13672 نقطة، بينما استقر المؤشر في البحرين عند 1537 نقطة، وهبط المؤشر بسلطنة عمان 0.4% إلى 3794 نقطة، ونزل المؤشر قليلًا بالكويت إلى 6775 نقطة.