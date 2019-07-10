رئيس ”الفيدرالي الأمريكي“: التوترات التجارية تؤثر على اقتصادنا

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ”الفيدرالي الأمريكي“ جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن التوترات التجارية، والمخاوف بشأن النمو العالمي، تؤثر على الاقتصاد الأمريكي وآفاقه المستقبلية.

وجاء ذلك في شهادة من المفترض أن يُدلي بها باول، أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، وحصلت عليها وسائل إعلام محلية.

وأضاف باول، أن الفيدرالي الأمريكي سيتصرف بالشكل المناسب للحفاظ على النمو الاقتصادي الحالي، وفق الشهادة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي، ”حقق أداءً جيدًا“ في النصف الأول من 2019، بفضل انتعاش إنفاق المستهلكين في الربع الثاني.

وأفاد باول، في شهادته المعدة، بأن ”استثمارات الشركات تباطأت بشكل ملحوظ بسبب حالة عدم اليقين إزاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وعواصم أخرى“.

وتأتي شهادة باول، بعد أن فتح الفيدرالي الأمريكي الباب لخفض أسعار الفائدة.

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، أبقى الفيدرالي الأمريكي، سياسته النقدية دون تغيير، للمرة الرابعة خلال 2019، محافظًا على أسعار الفائدة ضمن نطاق 2.25 ـ 2.50 بالمائة.

وقال الفيدرالي الأمريكي، في بيان آنذاك، إن“سوق العمل لا يزال قويًا، والنشاط الاقتصادي يرتفع بمعدل معتدل، ومكاسب الوظائف قوية في المتوسط خلال الشهور الماضية، وظل معدل البطالة منخفضًا“.

وسجل الاقتصاد الأمريكي معدل نمو 3.1% في الربع الأول من 2019، مقابل 2.2% في الربع السابق له.