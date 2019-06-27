قائد عسكري إيراني: طهران لا تزال تستخدم النظام الاقتصادي الأمريكي

أكد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي فدوي، فشل بلاده بالخروج من النظام الاقتصادي الأمريكي الذي أسسته واشنطن.

ونقلت مواقع إيرانية عن الأدميرال فدوي، قوله إن ”النظام الاقتصادي لبلدنا، طبقه الأمريكيون قبل الثورة في إيران عام 1979″، مشيرًا إلى أن ذلك ”يؤكد مساعي العدو (الولايات المتحدة) للتأثير في مختلف المجالات في إيران“.

وأضاف فدوي، في كلمة له أمام عدد من قادة الحرس الثوري بمحافظة يزد وسط إيران: ”المرشد الأعلى علي خامنئي طالب بضع مرات بضرورة العمل للخروج من النظام المأخوذ من الولايات المتحدة الذي تم تطبيقه قبل الثورة الإيرانية“.

وفيما يتعلق بالتهديدات واحتمال اندلاع حرب بين إيران وأمريكا، قال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري: ”لا تجرؤ الولايات المتحدة وحلفاؤها على إطلاق رصاصة واحدة على إيران“، مؤكدًا أن ”التهديد ما زال مستمرًّا، لكن العدو لا يجرؤ على مهاجمتنا“.

ولا تزال هناك إمكانية لشن الولايات المتحدة هجومًا محدودًا على مواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري، الذي أعلن الخميس الماضي، مسؤوليته عن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة بذريعة دخولها المجال الجوي الإيراني، الأمر الذي تنفيه واشنطن.