السعودية تخفف قيود الملكية على المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أنها خففت القيد المتعلق بتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب 49% من أسهم الشركات المدرجة.
وطبقت المملكة مجموعة من الإصلاحات في السنوات الأخيرة، بهدف أن تصبح سوق الأسهم السعودية الأكبر في المنطقة، جاذبة للمستثمرين والمصدرين الأجانب.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن ”التحرك يستهدف المساعدة في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي“.
وذكرت وثيقة أنه ”لا يوجد حد أدنى أو أقصى لنسبة الملكية المستهدفة للمستثمرين الأجانب الإستراتيجيين وأنه يتعين عليهم الاحتفاظ بالأسهم لمدة عامين بعد تاريخ الملكية قبل التصرف فيها“.