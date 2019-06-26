عملة بتكوين تقفز لأعلى مستوى في 18 شهرًا

قفزت عملة بتكوين لأعلى مستوياتها في 18 شهرا، يوم الأربعاء، بفعل تدفقات الاستثمار على الملاذ الآمن وتنامي التوقعات بأن عملة ليبرا التابعة لفيسبوك، قد تحدث تحولا كبيرا في استثمارات العملة المشفرة.

وقال مايكل هيوسون رئيس استراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس ”من الواضح أنها تستفيد من نوع ما من التدفقات التي يستفيد منها الذهب أيضا“.

وأضاف ”لديك كل هذه الأمور الجارية بشأن ليبرا مما يجدد الاهتمام بعملة بتكوين“.

وجرى تداول بتكوين في أحدث تعاملات عند 12 ألفا و485 دولارا بعد أن وصلت إلى 12 ألفا و935 دولارا في وقت سابق خلال الجلسة الآسيوية.

ومنذ بداية العام الحالي، زادت قيمة بتكوين بمقدار ثلاثة أمثالها بعد أن انخفضت العام الماضي.