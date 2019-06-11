الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مع تنامي الرهانات على خفض الفائدة

تماسك الدولار فوق أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي زادت فيه الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي ”البنك المركزي الأمريكي“ لأسعار الفائدة، على الرغم من أن المستثمرين قلقون من البيع بقوة قبل قمة مجموعة العشرين التي تُعقد هذا الشهر.

وتضع الأسواق في الحسبان احتمالًا نسبته زهاء 20% لخفض أسعار الفائدة في حزيران/ يونيو، لكنها تضع في الاعتبار احتمالًا نسبته 100% لخفض الفائدة في تموز/ يوليو.

ومن المقرر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

ومقابل سلة من العملات الأخرى، استقر الدولار عند 96.80، قرب المستوى المنخفض المسجل في أواخر آذار/ مارس البالغ 96.46. وتراجع الدولار 1% منذ بداية الشهر الجاري.

وعززت تصريحات تميل إلى التيسير النقدي من جانب مسؤولي المركزي الأمريكي وبيانات اقتصادية ضعيفة التوقعات بخفض أسعار الفائدة. لكن الأسواق تتطلع -أيضًا- إلى اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان يومي الـ 28 والـ29 من حزيران/ يونيو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، إنه مستعد لفرض المزيد من الرسوم إذا لم تحرز المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع مجموعة العشرين تقدمًا.

وتراجع الجنيه الإسترليني مع بدء التنافس على زعامة حزب المحافظين الحاكم هذا الأسبوع.

وارتفع اليورو لأعلى مستوى في 5 أشهر مقابل الجنيه الإسترليني إلى 89.32 بنس قبل صدور بيانات التوظيف البريطانية.