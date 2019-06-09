السعودية ودبي تقودان أسواق الخليج للصعود بعد عطلة العيد‎

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ارتفعت أسواق الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، مع استئناف التداولات عقب عطلة عيد الفطر، حيث اقتفى المستثمرون أثر المكاسب في الأسواق العالمية يوم الجمعة. وقفزت مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى وهوت عائدات سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة بعد تباطؤ نمو الوظائف، ما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما صدرت تلميحات عن إحراز تقدم…