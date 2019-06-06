”المركزي الأوروبي“ يرفع توقعاته عن التضخم والنمو للعام الجاري ويخفضها للمقبل

رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، بنسبة قليلة توقعاته عن التضخم والنمو في منطقة اليورو لهذا العام، لكنه خفضها للعام المقبل، مشددًا على المخاوف المتزايدة المرتبطة بالسياسات الحمائية.

وباتت توقعات المصرف المركزي الأوروبي للعام 2019، زيادة بنسبة 1.2% للنمو و1.3 % للتضخم، مقابل 1،1% و1.2% للتوقعات التي قدمت في شهر آذار/مارس الماضي.

بالمقابل توقع البنك الأوروبي أن تكون نسبة النمو أقل من توقعاته السابقة للعام 2020 ، أي 1.4% مقابل 1.6%، في حين توقع أن تكون نسبة التضخم 1.4% وليس 1.5%.

وتطرق رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى العديد من ”المخاطر“ المتوقعة مستقبلًا، مشيرًا إلى ”التهديدات التي تحدق بالتجارة الدولية والتي تزايدت عما كان متوقعًا لها في شهر آذار/مارس“، في إشارة إلى احتدام النزاع التجاري بين بكين وواشنطن.

وأشار دراغي خلال مؤتمره الصحفي، إلى المخاوف المرتبطة بالمفاوضات حول بريكست ”والشكوك التي تحيط بنشاطات الأسواق الناشئة“.