رغم ارتفاع الجنيه.. مصر تعلن تثبيت الدولار الجمركي

أعلنت وزارة المالية المصرية تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية وغير الأساسية، عن شهر يونيو المقبل. وكان منشور صادر عن الإدارة العامة للتقييم الجمركي حدد أسعار صرف الدولار عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية والضرورية وهو نفس سعر شهر مايو، في حين تحدد سعر الدولار الجمركي بواقع 16.8648 جنيه لمختلف السلع الأخرى، على أن يتم العمل بهذه الأسعار اعتبارًا من الغد، الأول من يونيو 2019.

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن منتصف مايو الجاري عن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات البنوك ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.99 للشراء و17.09 للبيع، ليتراجع بنحو 87 قرشًا لأول مرة منذ عامين.

وأكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر السابق، أن التدفقات الأجنبية الكبيرة لشراء أذون الخزانة والسندات الحكومية من أهم أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري، مع زيادة عائدات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من 2019، بالإضافة إلى ارتفاع التصدير وانخفاض الواردات وإن كانت بنسب ليست كبيرة.

وأضاف في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: ”بلغ حجم التصدير خلال العام الماضي 25 مليار دولار، وهو أقل من بعض الدول الآسيوية الصغيرة الصاعدة“.