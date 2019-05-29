بدء المرحلة الأولى من ترقية البورصة السعودية لـ“مورجان ستانلي“

بدأت البورصة السعودية، الأربعاء، تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

وتتضمن المرحلة الأولى، ضم 50 بالمئة من وزن البورصة السعودية، فيما ستكون المرحلة الثانية في 29 أغسطس/آب المقبل بنفس الوزن.

والبورصة السعودية، أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، وتضم 190 شركة موزعة على 20 قطاعًا.

وستشكل البورصة السعودية نحو 1.42 بالمئة من حجم مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، بحسب بيان سابق للمؤسسة.

وارتفعت البورصة السعودية 9.25 بالمئة منذ بداية العام تفاعلًا مع الترقية للأسواق الناشئة.

وبدأت المرحلة الأولى من انضمام البورصة السعودية لمؤشري ”فوتسي“ و“ستاندرد آند بورز“ في 18 آذار/مارس الماضي.

وأعلنت ”مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال“ MSCI، في 20 حزيران/يونيو 2018، قرارًا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.