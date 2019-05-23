تراجع أسهم أوروبا بفعل مخاوف تجارية وتنامي الضغط على رئيسة وزراء بريطانيا‎

تراجعت الأسهم الأوروبية بشدة، اليوم الخميس، حيث يعاني المستثمرون بفعل أحدث جولة من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضغوطًا متنامية للاستقالة.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني، الشديد التأثر بالتجارة، نقطة مئوية كاملة.

وانخفض قطاع السيارات الأوروبي 2.80%، كما نزل قطاع التعدين 1.04%.

وكانت شركة صناعة الرقائق البريطانية ”آرم“ أحدث من يعلق علاقاته مع شركة هواوي الصينية المصنعة لمعدات الشبكات والهواتف لتنضم بذلك إلى قائمة من الشركات الملتزمة بالحظر الأمريكي على الشركة الصينية، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا أيضا 1.25%.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5%، وكان قطاع بناء المنازل المتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضمن القطاعات الأكثر تضررًا.

وحوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد استقالة حليف رئيسي لماي من الحكومة في وقت متأخر أمس الأربعاء معززًا بذلك دعوات تطالب ماي بالاستقالة. وذكر تقرير لصحيفة تايمز أنه من المتوقع أن تعلن ماي استقالتها غدًا الجمعة.

وصعد سهم مرلين انترتينمنتس 5%، بعدما حث المساهم النشط فاليو آكت الشركة المالكة لمتحف مدام توسو على إلغاء إدراجها بدعوى أن ذلك قد يرفع قيمة الشركة بنحو 20% عن سعرها الراهن.

وتراجعت أسهم دايملر وكومرتس بنك، التي جرى تداولها مع انقضاء الحق في توزيع أرباح، بشدة.