الدولار يبلغ أعلى مستوى في شهر وسط ضبابية في أوروبا وآسيا

بلغ الدولار أعلى مستوياته في شهر في الوقت الذي امتدت فيه الضبابية الاقتصادية والسياسية عبر أوروبا وآسيا؛ ما دفع معظم العملات الرئيسة مثل: اليورو واليوان، للهبوط.

وتتسبب المخاوف بشأن قطاع الصناعات التحويلية الألماني، وتأثير الحرب التجارية على اقتصادات آسيا وتعمق المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات البرلمانية المقبلة في أوروبا في أوقات صعبة للعديد من الدول في أوروبا وآسيا.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 98.189 وهو أعلى مستوى منذ الـ 26 من أبريل/ نيسان، حين سجل ذروة عامين عند 98.33.

ونزل اليورو ليسجل أدنى مستوى في شهر عند 1.1133 دولار في التعاملات المبكرة بينما كاد الجنيه الإسترليني ينزل دون مستوى 1.26 دولار للمرة الأولى منذ أوائل يناير/كانون الثاني.

وصعد الين على نطاق واسع اليوم، حيث غذى استمرار المخاوف التجارية بشأن أمريكا والصين والقلق بشأن حيال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العزوف عن المخاطرة، ما دفع العملة اليابانية للارتفاع باعتبارها ملاذًا آمنًا.

وارتفع الين 0.1 % إلى 110.23 للدولار بعد أن صعد من أدنى مستوى في أسبوعين عند 110.675 الذي بلغه يوم الثلاثاء.

وارتفعت العملة اليابانية 0.2 % مقابل اليورو وزادت 0.5 % مقابل الجنيه الإسترليني و0.3 % أمام الدولار الاسترالي.