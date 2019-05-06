الأسهم الأوروبية تهبط مع تصاعد التوتر بين أمريكا والصين

فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط حاد، اليوم الاثنين، بعد أن أجج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بتهديده بزيادة الرسوم على سلع صينية هذا الأسبوع؛ ما دفع المستثمرين للعزوف عن الأصول العالية المخاطر.

وقاد الاتجاه النزولي المؤشر داكس الألماني، الأكثر تأثرًا في الصين ومخاوف الحرب التجارية، والمؤشر كاك الفرنسي بانخفاضهما 1.7 % و1.8 % على الترتيب.

وفقد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.2% بحلول الساعة الـ 07:20 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أكبر هبوط في 6 أسابيع.

كما نزلت بورصتا إيطاليا وإسبانيا أكثر من 1% في حين أغلقت الأسواق في بريطانيا بسبب عطلة مصرفية.

وكانت آمال التوصل لاتفاق بين الصين والولايات المتحدة أحد أسباب الصعود القوي للأسهم هذا العام. وتعافت مؤشرات الأسهم في معظم الدول بعد خسائر كبيرة العام الماضي لتسجل أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وانخفضت أسعار النفط وهوت الأسهم الآسيوية بعد أن كثف ترامب الضغط على الصين في خطوة مفاجئة، قائلًا أمس الأحد إن محادثات التجارة مع بكين تسير ببطء شديد وإنه سيرفع الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم الجمعة إلى 25 % من 10 % .

وهبط مؤشر قطاع السيارات3% ، ليقود تراجعًا واسعًا بين القطاعات المختلفة في أوروبا.