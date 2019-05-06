بورصة السعودية تهبط لأقل مستوى في نحو 8 أشهر.. ونزول أسواق الخليج الكبرى

سجلت البورصة السعودية هبوطًا حادًا لتصل إلى أدنى مستوى لها في 8 أشهر، اليوم الاثنين، مع تأثر أسهم الشركات المالية وشركات البتروكيماويات بهبوط أسعار النفط، بينما تراجعت أسواق الخليج الرئيسية في التعاملات المبكرة.

وفقد مؤشر السوق السعودية 2.5% ونزلت مجموعة سيرا 4.7% بعد أن أعلنت مجموعة السفر انخفاض صافي ربح الربع الأول 40% بسبب أسعار تنافسية وارتفاع التكاليف. وفي وقت لاحق بالجلسة، تفاقمت خسائر المؤشر السعودي ليهبط 3.1%.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت تعاملات المستثمرين المحليين في السعودية مبيعات صافية للأسهم، وساهموا بنسبة 85.8% من إجمالي أنشطة البيع، بحسب البورصة.

ونزل سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 3.4% والمتقدمة للبتروكيماويات 3.7%.

وقالت المال كابيتال في مذكرة إن المؤشر السعودي ارتفع 1.3% الأسبوع الماضي مع إضافة مجموعة ثانية من الأسهم لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في الأسبوع الماضي.

ويبلغ وزن مؤشر البورصة السعودية على مؤشر فوتسي العام للأسواق الناشئة 2.9%، وسينضم إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. وتترقب السوق تدفقات من الصناديق الخاملة بنحو 20 مليار دولار.

وفقد مؤشر قطر 0.9% تحت ضغط الأسهم المالية. وانخفض سهم بنك الدوحة 3.3% وقطر للوقود 2.4%.

وبحسب استطلاع أجرته ”رويترز“ الأسبوع الماضي، قالت الأغلبية من بين عشرة مديري صناديق شاركوا في الاستطلاع إنهم سيبقون استثماراتهم في قطر عند مستواها دون تغيير، بينما أشار 40% منهم إلى أنهم سيخفضونها.

وتراجع مؤشر دبي 0.1% بفعل سهم دار التكافل الذي نزل 3.7% والعربية الإسلامية للتأمين الذي هبط 1%.

وهبط سهم دبي للاستثمار 0.7% بعد أن تراجع صافي الربح في الربع الاول.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.4%، وفقد سهم رأس الخيمة العقارية 1.8% بعدما هوى صافي الربح 84% في الربع الأول.