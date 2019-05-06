تهديدات ترامب ”الجمركية“ ضد الصين تهبط بأسعار النفط

تهديدات ترامب ”الجمركية“ ضد الصين تهبط بأسعار النفط

المصدر: الأناضول

تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، بأكثر من 1.8%، مدفوعة بتهديدات ”جمركية“ أطلقها الرئيس الأمريكي ضد الصين.

وكتب دونالد ترامب على ”تويتر“، مساء الأحد، أنه سيزيد هذا الأسبوع التعريفات الجمركية على سلع صينية من 10 إلى 25%.

وذكر أن مفاوضات بلاده التجارية مع الصين، ”تتقدم لكن ببطء شديد، وأنهم يحاولون إعادة التفاوض.. كلا“.

وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.82% أو 1.29 دولار إلى 69.54 دولار للبرميل.

في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 2.02% أو 1.25 دولار، إلى 60.69 دولار للبرميل.

ومن شأن زيادة تعريفات جمركية أمريكية على سلع صينية، أن يزيد من تحديات الإنتاج والتسويق للبضائع الصينية المستهدفة في الزيادات المرتقبة.

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