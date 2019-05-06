تقرير: السعودية تخطط لاقتراض 15 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية

توقع تقرير سعودي متخصص أن يبلغ حجم اقتراض المملكة العربية السعودية حوالي 56 مليار ريال (15 مليار دولار) خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، في إطار خطة حكومية لتمويل مشاريع تنموية وتعزيز الأصول الخارجية.

وقالت شركة ”جدوى للاستثمار“ في تقرير اطلعت عليه ”إرم نيوز“ اليوم الاثنين: ”إن هذه القروض تشمل حوالي 30 مليار ريال (6 مليارات دولار) على شكل سندات دولية، و26 مليار ريال (7 مليارات دولار) على شمل سندات في السوق المحلي“.

وأظهر التقرير أن المملكة، وهي اكبر أقتصاد عربي، اقترضت هذا العام حتى الان حوالي 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار) ما رفع إجمالي الدين العام إلى نحو 622 مليار ريال (165.8 مليار دولار) بنهاية نيسان/ أبريل الماضي.

وبين التقرير أن الاقتراض هذا العام شمل حوالي 28 مليار ريال على شكل سندات في السوق الدولي، أي بنسبة 45%، ونحو 34 مليار ريال على شكل سندات محلية بنسبة 55%.

وأشار إلى تقديرات رسمية تفيد بوصول الدين العام إلى 678 مليار ريال (181 مليار دولار) بنهاية العام الحالي، أي بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي.

وأدت عمليات الاقتراض إلى تعافي الأصول الخارجية التي نمت من نحو 596 مليار دولار بنهاية عام 2017 إلى 597 مليار دولار بنهاية عام 2018.

ويتوقع أن ترتفع إلى 508 مليارات دولار نهاية هذا العام وحوالي 516 مليار دولار نهاية عام 2020.

ولم تضطر الحكومة السعودية إلى السحب من الاحتياط الخارجي بعد تحقيق الميزانية فائضًا بمقدار 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي نتيجة الارتفاع الحاد في الإيرادات التي قفزت بنحو 48% إلى 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار) من نحو 166 مليار ريال (44 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي.