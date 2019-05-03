أسعار الذهب تقفز 1% مع هبوط الدولار

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات، اليوم الجمعة، مواصلة الابتعاد عن أدنى مستوى لها في 4 أشهر والذي هوت إليه في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار على الرغم من بيانات تظهر قفزة بنمو الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1% إلى 1282.30 دولار للأوقية (الأونصة)، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 1280.66 دولار بحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش. لكن المعدن النفيس ما زال في مسار نحو إنهاء الأسبوع على خسارة.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1281.2 دولار للأوقية.

وفي الجلسة السابقة هبط الذهب إلى 1265.85 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول.