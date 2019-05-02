الذهب يهبط لأقل سعر في أسبوع بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي‎

تراجع الذهب اليوم الخميس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد قليلًا عن أسبوع، بعد تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول حطمت الآمال في خفض سعر الفائدة قريبًا، ما عزز الدولار وعوائد أدوات الخزانة.

وفي الساعة 0610 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.3 % إلى 1272.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط إلى 1270.76 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 24 نيسان /أبريل، في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 1273.20 دولار للأوقية.

وكان مجلس الاحتياطي أبقى أمس الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه شدد على أنه لا يتوقع تعديلًا في المستقبل القريب.

وقال مدير التداول واستراتيجية السوق لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، ستيفن إينس: ”نعرف أن مجلس الاحتياطي سيتوقف لبعض الوقت، لكن السوق كانت تأخذ في حساب الأسعار ميلًا أكبر صوب التيسير النقدي قرب نهاية 2019“.

وأقالت وجهة نظر باول إزاء التضخم الدولار من عثرته يوم الأربعاء ورفعت عوائد أدوات الخزانة الأمريكية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 % إلى 14.64 دولار للأوقية لتظل قرب أقل سعر في أكثر من أربعة أشهر، 14.57 دولار، المسجل يوم الأربعاء، في حين انخفضت أسعار البلاتين 0.2 % إلى 862.15 دولار، بعد ملامسة 853 دولارًا، وهو أدنى مستوى في نحو شهر.

ونزل البلاديوم 0.8 % إلى 1344.15 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 25 كانون الثاني/يناير عند 1309.67 دولار في الجلسة السابقة.