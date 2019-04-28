اكتتاب عام أولي لمجموعة فواز الحكير.. الأكبر بالسعودية منذ 2014

تستعد مجموعة فواز الحكير، شركة التجزئة السعودية التي تمتلك توكيلات تجارية مثل: ماركة الملابس Zara ، إلى جمع ما يصل إلى 3.1 مليار ريال (836 مليون دولار) من بيع أسهم في وحدتها الخاصة بالمراكز التجارية (مول)، في عملية ستكون أكبر اكتتاب عام في البلاد منذ عام 2014.

وأظهرت وثيقة طرح عام أولي صدرت اليوم الأحد، أن شركة المراكز العربية المملوكة لمجموعة فواز الحكير تخطط لبيع 95 مليون سهم بسعر 26 ريالًا إلى 33 ريالًا للسهم؛ ما يعني أن رأس المال السوقي يتراوح ما بين 12.4 مليار ريال و 15.7 مليار ريال (3.3 مليار دولار و4.2 مليار دولار) عند الإدراج.

وزار أكثر من 108 ملايين، مولات شركة المراكز العربية في السنة المالية 2018 ، وفقًا لنشرة الاكتتاب.

وسيكون هذا أول طرح عام أولي كبير في السعودية هذا العام، فيما بدأت المملكة تتجاوز العواقب الدولية لمقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي.

وتشجع السعودية مزيدًا من الشركات ذات الملكية العائلية على الإدراج في البورصة، في مسعى لتعميق أسواقها المالية، في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتماد المملكة على إيرادات النفط.

وتسعى المملكة لتعزيز قطاع الترفيه المحلي وجذب مزيد من الزائرين، إلا أن خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة قلصا ميزانيات العائلات.

وأفادت الوثيقة أن الشركة تملك 19 مركز تسوق؛ ما يجعلها أكبر مالك ومشغل لمراكز التسوق في المملكة من حيث إجمالي المساحة الإيجارية، كما في الـ 31 من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وتابعت النشرة أن حصيلة بيع الأسهم الجديدة ستُستخدم لسداد ديون. وتشمل الصفقة 65 مليون سهم قائم يبيعها المساهمون الحاليون، و30 مليون سهم جديد ومن المقرر أن تُدرج الأسهم في أواخر مايو/ أيار.

وخلصت دراسة للسوق استندت إليها النشرة إلى أن المتاجر التقليدية تهيمن علي مبيعات التجزئة في المملكة إذ ساهمت بنسبة 97 في المئة من مبيعات التجزئة في 2018.

وقال أوليفييه نوجارو الرئيس التنفيذي للشركة، إن المراكز العربية تخطط لزيادة عدد المراكز إلى 27 في غضون أربع سنوات، بما في ذلك أربعة مراكز تسوق سيجري تدشينها في الاثني عشر شهرًا المقبلة.

وأضاف أنه يجري تشييد أربع دور عرض سينمائية بالفعل مع إنشاء 12 دار عرض أخرى على مدى العامين المقبلين. ورُفع حظر استمر عقودًا على دور العرض السينمائي في المملكة العام الماضي.

واُحتجِز فواز الحكير، المساهم الكبير في مجموعة فواز الحكير، في حملة على الفساد شنتها السلطات السعودية وجرى خلالها احتجاز العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض في أواخر 2017.

وأُطلِق سراح العديد منهم، بمن فيهم الحكير، بعد تبرئتهم أو توصلهم إلى تسويات مع الحكومة.

ويتولى مورجان ستانلي وسامبا كابيتال والأهلي كابيتال وجولدمان ساكس تقديم المشورة المالية وإدارة الدفاتر للطرح العام الأولي. ومن بين مديري الدفاتر الآخرين المجموعة المالية هيرميس السعودية وسيتي جروب والإمارات دبي الوطني كابيتال وكريدي سويس وناتكسيس.