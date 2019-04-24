شركة بريطانية تشتري 100 مليون دولار من سندات أرامكو‎

قال رئيس مجلس إدارة ستاندرد لايف أبردين البريطانية لإدارة الأصول، إنها اشترت ما قيمته 100 مليون دولار من سندات شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، التي طرحتها في باكورة إصداراتها الدولية.

وقال مارتن جيلبرت، خلال مؤتمر للقطاع المالي بالرياض، ”أعتقد أنها صفقة أحدثت تحولًا في السوق السعودية“.

وكانت أرامكو تلقت طلبات اكتتاب بأكثر من 100 مليار دولار في إصدار السندات بحلول التاسع من أبريل/نيسان؛ حتى بعدما قالت نشرة الإصدار، إن المملكة لن تضمن سندات أرامكو، لكن الشركة آثرت بيع ما قيمته 12 مليار دولار فقط.