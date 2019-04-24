الذهب يهبط صوب أدنى مستوى في 4 أشهر مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتحوم حول أدنى مستوى في 4 أشهر لامسته في الجلسة السابقة، حيث صعد الدولار بعد بيانات إسكان أمريكية قوية خففت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، وسط شهية قوية للمخاطرة.

وبحلول الساعة 0602 بتوقيت غرينتش، نزلت أسعار الذهب الفورية 0.2 % إلى 1269.93 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي عند 1265.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1271.80 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونغ، مدير التداول لدى وينغ فونغ للمعادن النفيسة في هونغ كونغ ”العامل الرئيسي الذي يضغط على أسعار الذهب هو قوة الدولار، وهو يضغط أيضًا على الطلب الحاضر“.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 22 شهرًا بعد بيانات أظهرت أن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ارتفعت لتقترب من أعلى مستوى في عام ونصف العام في مارس /آذار.

وهدأت هذه البيانات مخاوف التباطؤ في أكبر اقتصاد بالعالم قبيل إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يوم الجمعة.

وواجهت أسعار الذهب ضغوطًا من ارتفاع الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة بفعل بيانات أفضل من المتوقع وبيئة سياسة نقدية داعمة، ما أعطى دفعة للإقبال على المخاطرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 14.81 دولار للأوقية بعدما تراجعت لأدنى مستوى منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول عند 14.71 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 886.81 دولار للأوقية في حين تراجع البلاديوم 0.2 % إلى 1387.30 دولار للأوقية.