تراجع الذهب بفعل قوة الأسهم رغم دعم العقوبات ضد إيران

تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ حفزت قوة الأسهم شهية المخاطرة لدى المستثمرين؛ ما خفف أثر الدعم الناتج عن تحرك واشنطن لإنهاء إعفاءات عقوبات النفط المفروضة على إيران.

وفي الساعة الـ 05:57 بتوقيت غرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1272.66 دولار للأوقية (الأونصة). وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% أيضًا ليسجل السعر 1274.60 دولار للأوقية.

وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى ”سي.ام.سي ماركتس“ في سنغافورة: إن ”الذهب يحاول حاليًّا العثور على قاع للأجل القصير حول مستوى 1274-1275 دولارًا للأوقية، خاصة في ظل استمرار صعود أسواق الأسهم“.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 14.95 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2% إلى 897.37 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروته في أسبوعين عند 911.75 دولار خلال الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1386.72 دولار للأوقية، بعد أن فقد ما يصل إلى 3.5% ليسجل 1373 دولارًا في الجلسة السابقة.