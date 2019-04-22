بورصة أبوظبي تواصل صعودها للجلسة الرابعة على التوالي

ارتفعت بورصة أبوظبي للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الاثنين، بفضل سهم ”بنك أبوظبي الأول“ ذي الثقل، بينما نزلت البورصة السعودية نتيجة خسائر لأسهم البتروكيماويات لاسيما ”كيان“.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.3%، في حين صعد سهم ”بنك أبوظبي الأول“ 0.7%.

وارتفعت أسهم البنك في الجلسات القليلة السابقة بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 40% من 25%.

وصعد سهم ”بنك أبوظبي التجاري“ 1.5% و“الأهلي المتحد“ 1.9%.

وأمس الأحد، عُين علاء عريقات الرئيس التنفيذي لـ“أبوظبي التجاري“ رئيسًا لمجلس إدارة ”مصرف الهلال“، ومن المتوقع أن يندمج ”أبوظبي التجاري“ مع ”الهلال“ و“بنك الاتحاد الوطني“ في النصف الأول من 2019.

ونزل المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.4%، فيما يرجع جزئيًا إلى هبوط سهم ”كيان“ السعودية للبتروكيماويات 5.7% بعدما تحولت للخسارة في الربع الأول عقب تحقيق أرباح قبل عام.

وصعد مؤشر دبي 0.2%، وزاد ”بنك دبي الإسلامي”، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، 0.6% قبل اجتماع مجلس الإدارة لإقرار نتائج الربع الأول من السنة.

وتتوقع حكومة دبي أن ينمو اقتصاد الإمارة 2.1% في 2019 ارتفاعًا من 1.94 في 2018 عندما سجل أبطأ وتيرة نمو منذ انكماش 2009.