ارتفاع أسهم العقارات بأبوظبي مع السماح للوافدين بتملك الأراضي

ارتفعت أسهم الدار العقارية بنسبة 1.7 % إلى 1.84 درهم، كما صعدت أسهم رأس الخيمة العقارية 0.6 % إلى 0.48 درهم ، وتقدمت أسهم إشراق العقارية بنسبة 0.4 % إلى 0.5 درهم.

وستسمح أبوظبي لجميع الأجانب بالتملك الحر للأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية، بعد إدخال تعديلات على القانون العقاري للإمارة، وقالت الدارإنه سيتم تسجيل الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية المحددة بموجب قانون التملك الحر في أبوظبي.

وأضافت الدار العقارية أن مشروعًا سكنيًا يقام في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث يُمكن بيع الأراضي والعقارات إلى جميع الجنسيات، قد تم بيع جميع أراضيه وحقق مبيعات بأكثر من 400 مليون درهم (108.9 مليون دولار).

وتصنف 9 من بين 11 شركة للوساطة في الأوراق المالية سهم الدار عند توصية ”بالشراء“ أو تصنيفات أعلى، بينما توصي شركة واحدة ”بالاحتفاظ“ وأخرى ”بالبيع“، ويبلغ متوسط السعر المستهدف 2.38 درهم، وفقًا لبيانات رفينيتيف أيكون.

وارتفع سهم الدارإلى 16.5 % منذ بداية العام، مقارنة مع صعود مؤشر بورصة أبوظبي 7.6 %. مع استقرار مؤشر بورصة أبوظبي في التعاملات المبكرة.