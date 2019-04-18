الذهب يهبط لأدنى مستوى في 2019 مع تحسن آفاق الاقتصاد العالمي‎

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول، اليوم الخميس، وسط مؤشرات على أن الاقتصاد العالمي ربما لا يتدهور بالدرجة التي كانت متوقعة من قبل؛ ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على المخاطرة قبل نشر مجموعة من البيانات الاقتصادية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1272.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 05:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل إلى 1270.99 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ الـ27 من ديسمبر/ كانون الأول.

وفقد المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع 1.4 % من قيمته، ويتجه لتسجيل رابع انخفاض أسبوعي على التوالي. ومن المقرر أن تغلق أغلب الأسواق في الـ19 من أبريل/ نيسان بمناسبة الجمعة العظيمة.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2 % إلي 1274.50 دولار للأوقية.

ومن بين سلسلة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، صدرت بيانات في الولايات المتحدة والصين هدَّأت من المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وقوضت جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

فقد نما الاقتصاد الصيني بوتيرة مستقرة في الربع الأول، مخالفًا التوقعات التي أشارت لمزيد من الضعف، بينما انخفض العجز التجاري بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر في فبراير/ شباط، وهو ما عزز النمو الاقتصادي للبلاد في الربع السابق.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 14.95 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.2 % إلى 885.15 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.5 % إلى 1394.35 دولار للأوقية، بعد أن قفز بنسبة 3.9 % إلى أعلى مستوى في أسبوعين مسجلاً 1406.81 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.