الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع تعزز الشهية للمخاطرة

ارتفعت أسعار الذهب ،اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار، لكن المعدن الأصفر ظل قرب أقل مستوى في أربعة أشهر بعد نشر بيانات صينية أفضل من التوقعات دعمت الأسهم الآسيوية وعززت الشهية للمخاطرة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1278.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0744 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل بما يصل إلى 1.2 % في الجلسة السابقة مسجلًا 1272.70 دولار للأوقية وهو أقل مستوى منذ الـ 27 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3 % إلى1281.20 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 % بعدما أظهرت بيانات استقرار وتيرة النمو الاقتصادي في الصين في الربع الأول من العام عند 6.4 % متجاوزة التوقعات التي أشارت لنمو نسبته 6.3 %.

وانخفض المعدن الأصفر نحو 5 % من ذروة شباط/فبراير البالغة 1346.73 دولار للأوقية، ويجري تداوله أقل من المتوسط المتحرك في 50 يومًا و100 يوم، ويقول محللون إن ذلك يشير لمزيد من الضعف.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 % إلى 15.08 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين في التعاملات الفورية 1.3 % إلى 887.50 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 1% إلى 1363.45 دولار للأوقية.