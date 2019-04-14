لبنان يعتزم إصدار سندات يورو بقيمة ملياري دولار

أعلن مسؤول مالي لبناني أن بلاده تعتزم إصدار سندات باليورو، بقيمة حوالي ملياري دولار، في نهاية شهر أيار/مايو أو حزيران/ يونيو المقبلين.

وأشار طلال سلمان، المستشار الاقتصادي لوزارة المالية، في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية، إلى أن فترة الاستحقاق لتلك السندات تصل إلى 10 سنوات، وربما أكثر.

وقال: ”نحن الآن بانتظار أخبار جيدة مع إصدار الميزانية، التي ستشمل إجراءات تقشف، والتي نعتقد أنها ستسهم في تحسين العائد على تلك السندات“.

وأوضح أن الوزارة أرسلت مقترحات لعدة بنوك بشأن الإصدار، متوقعًا أن تكون البنوك اللبنانية أكبر مشترٍ لهذه السندات، مضيفًا أن ”المشترين العالميين ينتظرون بعض الأخبار الجيدة قبل أن يعلنوا التزامهم بأية صفقة“.

ولفت سلمان إلى أن لبنان يخطط لتقليص العجز في الميزانية إلى نسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من حوالي 11% العام الماضي، مشيرًا إلى أن خفض النفقات سيتركز على بعض التحويلات العامة والمشتريات والمنظمات غير الحكومية، مشددًا على عدم وجود أية خطة لخفض الأجور.