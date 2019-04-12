الإمارات و كوريا الجنوبية تجددان اتفاقا لمبادلة العملات

قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية إنه وافق على تجديد اتفاق لمبادلة العملات مع الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي للبلدين.

وأضاف بنك كوريا في بيان أن اتفاق مبادلة العملات البالغ قيمته 5.4 مليار دولار، الذي وقع أولا في 2013 وانتهى في أكتوبر تشرين الأول 2016، سيوضع موضع التنفيذ حتى أبريل نيسان 2022.

وأضاف أن المحادثات لتمديد الاتفاق كانت تأجلت بسبب خلافات حول مسائل تنظيمية.

ولكوريا الجنوبية حاليا اتفاقات لمبادلة العملات تزيد قيمتها الاجمالية عن 132.8 مليار دولار مع أكثر من سبع دول من بينها الصين وكندا وسويسرا.