توقع تدفق 17 مليار دولار كاستثمارات غير نشطة للبورصة السعودية خلال عام

توقعت مؤسسة اقتصادية سعودية، أن تتدفق استثمارات غير نشطة إلى بورصة المملكة بمقدار 17 مليار دولار حتى نهاية آذار/ مارس من العام المقبل، بعد إدراجها ضمن الأسواق الناشئة من قبل مؤشري ”فوتسي“ و“مورجان ستانلي“ العالميين.

وأشارت مؤسسة ”جدوى للاستثمار“ في تقرير اطلعت عليه ”إرم نيوز“ اليوم الاثنين، إلى أنّ ”حوالي 70-75% من تلك التدفقات قد تتحول إلى استثمارات نشطة نظرًا لزيادة جاذبية السوق وتحسن أسعار النفط، وبالتالي تحسن أداء اقتصاد المملكة“.

وقال التقرير: ”نتيجة لذلك من المتوقع أن تسجل السوق تدفقات نشطة كبيرة خلال السنة المقبلة، وهي الفترة التي سيتم فيها إدراج السوق ضمن الأسواق الناشئة بشكل كامل (…) لذلك يتوقع -أيضًا- أن يتحسن أداء السوق بشكل كبير هذا العام“.

وذكر التقرير أنّ ”صافي شراء الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب كان إيجابيًّا في السوق السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ حوالي 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) أيّ نحو ضعف مستواه في الربع الأول من العام الماضي.

ولفت إلى أن شرط إدراج البورصة السعودية ضمن الأسواق الناشطة، هو أن ترتفع ملكية المستثمرين الأجانب في أسهم البورصة إلى 10% من إجمالي قيمتها الرأسمالية على الأقل بنهاية 2019 و15% على الأقل بنهاية 2020.

وأشار إلى أن هذه الملكية واصلت ارتفاعها في الفترة الأخيرة ووصلت إلى 5.1% بنهاية آذار/مارس الماضي، أي ما يوازي نحو 105 مليارات ريال (28 مليار دولار).