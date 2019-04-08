أسعار الذهب في أعلى مستوياتها مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع الاثنين، مع تراجع الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الأجور الأمريكية الشهر الماضي، بينما ينتظر المستثمرون محضر وقائع اجتماع مارس/آذار لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي يصدر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة الـ 0605 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.4% إلى 1296.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة الجلسة عند 1296.83 دولار في وقت سابق. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% أيضًا مسجلة 1300.40 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سنغافورة إن ”مؤشر الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في عدة أسابيع وأسعار الذهب تركب موجة انخفاض الدولار هذه، رغم أن بيانات الوظائف غير الزراعية جاءت أفضل من المتوقع، فإن الوظائف الصناعية انخفضت وهي علامة سيئة للقطاع ولا تُظهر صورة مشرقة للغاية للتوقعات الاقتصادية.“

وتراجع مؤشر الدولار 0.2%؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحملة العملات الأخرى.

وفي سائر المعادن النفيسة، صعد البلاتين 1.4% في المعاملات الفورية إلى 907.15 دولار للأوقية، بعد ملامسة أعلى مستوياته في أكثر من 10 أشهر عند 912.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1372.60 دولار في حين ارتفع البلاتين 0.3 % إلى 15.12 دولار.