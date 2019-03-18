”تداول“: ملكية الأجانب في الأسهم السعودية سترتفع إلى 10% بفضل الانضمام إلى فوتسي

قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول)، خالد الحصان، اليوم الاثنين، إن الشركات السعودية المدرجة قد تشهد زيادة حيازات الأجانب فيها إلى 10%، وإن سوق الأسهم ربما تجذب تدفقات صناديق خاملة بقيمة خمسة مليارات دولار بعد انضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل.

وقال الحصان لـ“رويترز“ في مقابلة، إنه ”من المتوقع أن يتضاعف عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى المثلين من 730 حاليًّا قبل الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي“.

وانضمت تداول إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة اليوم، كما أنّها ستنضم في أيار/مايو، إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.