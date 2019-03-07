قطر تصدر سندات دولية بـ 12 مليار دولار‎

قالت وزارة المالية القطرية، اليوم الخميس، إنها أصدرت سندات في أسواق المال العالمية، بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن السندات توزعت على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة ملياري دولار لأجل 5 سنوات.

وبلغت قيمة الشريحة الثانية 4 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 6 مليارات دولار لأجل 30 عامًا.

وبلغت قيمة العطاءات على السندات القطرية الأخيرة 50 مليار دولار، إلا أن وزارة المالية اكتفت بقيمة الإصدار المحددة بـ 12 مليار دولار.

وبلغ سعر الفائدة على السندات التي اقترحتها وزارة المالية، 90 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية على السندات لأجل 5 سنوات.

بينما وصل سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات 135 نقطة أساس، في حين وصل سعر الفائدة على السندات المستحقة بعد 30 سنة 175 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية.