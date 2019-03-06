بريطانيا تتوصل لاتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية حال الانفصال دون اتفاق

قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، يوم الأربعاء، إن الحكومة البريطانية توصلت إلى اتفاق عام بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات إذا غادرت الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لكن وزير الأعمال حذر من خيارات صعبة مازالت قائمة.

وكان تلفزيون ”سكاي نيوز“، أفاد يوم أمس الثلاثاء، أن الحكومة تخطط لخفض الرسوم الجمركية على ما بين 80 و90% من السلع إذا غادرت الاتحاد دون اتفاق، وهو ما سيحقق منفعة للمستهلكين لكنه سيضر بالقدرة التنافسية للكثير من المصانع والمزارع البريطانية.

وقال فوكس متحدثًا إلى المشرعين اليوم الأربعاء، إن وزراءً كبارًا توصلوا إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة، لكن من السابق لأوانه إعلان التفاصيل، مضيفًا أنه ”من المحتمل دومًا أن تكون هناك تغييرات أخرى، لكن هناك اتفاقًا مبدئيًا“.

وتحظى بريطانيا حاليًا بدخول معفي من الرسوم الجمركية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وتستفيد من اتفاقات التجارة التي أبرمها الاتحاد مع دول أخرى، لكن صادراتها ستواجه على نحو تلقائي رسومًا جمركية خاصة بالاتحاد إذا خرجت منه في 29 آذار/مارس دون ترتيبات انتقالية.