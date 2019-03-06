مصادر: قطر تبدأ تسويق سندات دولارية متعددة الشرائح

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن قطر بدأت تسويق سندات دولارية موزعة على شرائح لأجل 5 و10 و30 عامًا.

وتُعرض السندات بسعر استرشادي مبدئي يبلغ نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة خمس السنوات و160 نقطة أساس لشريحة عشر السنوات و 200 نقطة أساس للسندات البالغ أجلها 30 عامًا.

وجرى تكليف بنوك ”باركليز“ و“كريدي أجريكول“ و“كريدي سويس“ و“دويتشه بنك“ و“كيو.إن.بي كابيتال“ و“ستاندرد تشارترد“ لترتيب سندات خمس السنوات، وعشر السنوات، بينما يشارك ”كريدي أجريكول“ و“دويتشه بنك“ و“ستاندرد تشارترد“ في ترتيب شريحة الثلاثين عامًا وهي سندات فورموزا.