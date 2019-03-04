مصادر لـ“إرم نيوز“: عملات مزيفة بالملايين من فئة 100 جنيه تُغرق الأسواق المصرية

كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى في مصر، عن انتشار ملايين العملات المزيفة من فئة 100 جنيه، حيثُ أغرقت الأسواق المحلية في الوقت الذي تعكف فيه الجهات الأمنيّة والمصرفية على محاولة السيطرة على الموقف، وجمع تلك العملات من الأسواق.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه خلال تصريحات لـ“إرم نيوز“، إنّ ”العملات المزيفة لا يستطيع خبير أن يكتشفها إلا من خلال الأشعة البنفسجية“.

وأشار المصدر إلى أنّ هناك ”تعتيمًا رسميًا على الأزمة، فيما تتم مصادرة العملات التي يُجرى اكتشافها، وعمل محضر، وإرسالها لإدارة التزييف والتزوير التابعة للبنك المركزي“.

وأضاف أنّ الأوراق المزيفة التي تُغرق السوق ”أغلبها موجود حاليًا داخل ماكينات الصراف الآلي، حيث تم اكتشافها أثناء السحب من فرع البنك الأهلي (حكومي) في حي العمرانية في العاصمة“.

ولفت المصدر، إلى أن البنك المركزي اكتشف، عقب البحث والتحري، أنّ ”أكثر من 20 فرعًا مصرفيًا توجد لديه هذه الأوراق“، بالإضافة إلى أنّ الأسواق مليئة بالأوراق المالية المزيفة، فيما يرجح البعض أنّ تكون عملية التزوير تمت في الخارج.