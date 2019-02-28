استطلاع لرويترز: صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في الإمارات

تخطط صناديق الشرق الأوسط لزيادة استثماراتها في الإمارات العربية المتحدة على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما ستُبقي على انكشافها على بقية دول المنطقة عند المستويات الحالية، وفقًا لاستطلاع أجرته ”رويترز“.

وعلى الرغم من أن دبي كانت من بين أسوأ الأسواق أداءً حول العالم العام الماضي، فإن مديري الصناديق أبدوا تفاؤلًا بشأن الإمارات، مع قول أكثر من نصف المديرين البالغ عددهم 11، والذين شملهم الاستطلاع، إنهم سيزيدون مخصصاتهم للإمارات.

وقال رئيس إدارة الأصول لدى أموال في قطر طلال السمهوري:“القيم تراجعت في الإمارات في الآونة الأخيرة، وهي تتأهب للانتعاش“، مضيفًا: ”رفعنا، وسنواصل رفع، مخصصاتنا للإمارات في الوقت الحالي“.

وتعافى سوق دبي هذا العام بفضل أرباح قوية للشركات المرتبطة بإعمار العقارية.

وصعد مؤشر بورصة دبي 4.2% منذ بداية العام الجاري، وصعدت أسهم إعمار العقارية 18.6% منذ بداية العام، مما أفاد بقية الشركات العقارية.

وقال فراجيش بانداري من المال كابيتال في دبي:“نتائج أعمال شركات مجموعة إعمار في الربع الأخير من العام الماضي أشاعت التفاؤل في سوق دبي“.

وأضاف أن ”تلك الأسهم تضررت بشدة، وتعرض قيمة كبيرة، ونتوقع المزيد من التحرك الإيجابي للأسعار مع الدخول في موسم توزيعات الأرباح“.

وأشار بانداري إلى أنه يتوقع خروج أموال من السعودية ودخولها إلى الإمارات بدءًا من شهر أبريل/نيسان تقريبًا، ويتوقع نحو ثلث مديري الصناديق خفض استثماراتهم في السعودية، وكذلك قطر.

وفي الاستطلاع الذي أُجري الشهر الماضي، وأعطى أقل قراءة إيجابية لشهر يناير/كانون الثاني منذ بدأ الاستطلاع في العام 2013، قال مديرو الصناديق إنهم سيزيدون الاستثمارات في السعودية والكويت ترقبًا لانضمام السوقين إلى مؤشرات للأسواق الناشئة.

وتبدو الاستثمارات في مصر أكثر جاذبية، مع قول 45% من مديري الصناديق الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيزيدون الاستثمارات هناك، ارتفاعًا من ربع عدد المديرين في الشهر الماضي.

وصعد المؤشر المصري الرئيس 13.7% منذُ بداية العام ليتفوق في الأداء على بقية الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.

وتتوقع الأغلبية الساحقة من مديري الصناديق أن يظل مجمل استثماراتهم في الأسهم وأدوات الدخل الثابت في المنطقة عند نفس المستوى.

ومن المتوقع أيضًا أن يظل الانكشاف على تركيا والكويت دون تغيير.

يذكر أن المؤسسات التي شاركت في المسح، هي: المال كابيتال، والريان للاستثمار، وأموال قطر، وأرقام كابيتال، وبنك الإمارات للاستثمار، وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، والوطني للاستثمار، وبنك رسملة الاستثماري، وشرودرز الشرق الأوسط، والمستثمر الوطني، والواحة كابيتال.