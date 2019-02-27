الذهب مستقر بفعل تراجع الدولار

استقر الذهب الأربعاء، مع تداول الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، بعد أن أعاد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، التأكيد على أن المجلس سيتوخى الصبر في رفع أسعار الفائدة، بينما حوم البلاديوم قرب مستويات 1550 دولارًا.

وفي الساعة 0741 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.1% عند 1327.26 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1329 دولارًا.

واستقر مؤشر الدولار عند 96.117 بعد أن فقد 0.4% الليلة الماضية مسجلا أدنى مستوياته منذ الخامس من فبراير/شباط عند 95.948.

وقال مارك تو مدير الأبحاث لدى وينغ فونغ للمعادن النفيسة في هونغ كونغ، إن ”الذهب عثر على دعم جيد جدًا عند 1300 دولار، وبخاصة بعد موقف مجلس الاحتياطي، في الوقت الحالي، الآراء شديدة التباين بشأن مسار مجلس الاحتياطي. لكنه يتوخى الصبر ويعتمد أكثر على البيانات، وهو ما سيكون جيدًا للذهب. 1300 إلى 1400 دولار سيكون نطاقًا معقولًا جدًا للسعر هذا العام.“

في غضون ذلك، تراجع البلاديوم 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1551.89 دولار للأوقية بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 1565.09 دولار في الجلسة السابقة.

ونزلت الفضة 0.7 % لتسجل 15.83 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.7% إلى 861.94 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني عند 862.5 دولار في وقت سابق من الجلسة.