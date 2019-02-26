الدولار يستقر قرب أقل مستوى في أسبوع

استقر الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع مقابل العملات الأخرى مع ترقب الأسواق شهادة ”جيروم باول“ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي قد تعزز الشهية للمخاطرة.

وبدأت الأصول عالية المخاطر، الأسبوع، بداية قوية، وسجلت العملة الصينية أعلى مستوى في سبعة أشهر أمس الاثنين، بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرجئ زيادة مقررة للرسوم الجمركية على الواردات من الصين.

وسيشهد باول أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم، ويتوقع مراقبو السوق أن يسلط الضوء على حساسية مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الأصول، وأن يقدم تقييما متفائلاً لتوقعات النمو.

واستقر مؤشر الدولار عند 96.43 بعدما سجل أقل مستوى في أسبوع عند 96.310 في التعاملات الآسيوية.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.3152 دولار وزاد بالنسبة ذاتها أمام اليورو إلى 86.30 بنس.

واستقر اليورو عند 1.1363 دولار بعدما صعد 0.2% يوم الاثنين.