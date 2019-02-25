الذهب يرتفع مدفوعًا بانخفاض الدولار أمام اليوان الصيني

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع هبوط الدولار مقابل اليوان بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيرجئ زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية، في حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي.

وفي الساعة الـ05:32 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.2% إلى 1330.48 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1333 دولارًا.

وتعزز اليوان 0.6% في الأسواق الخارجية إلى 6.673 يوان أمام الدولار بعد أن سجل أقوى مستوياته منذ منتصف تموز/ يوليو، بفعل أنباء أن ترامب ربما لن يزيد الرسوم على واردات من الصين حجمها 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.

وقوة اليوان تجعل الذهب أرخص للصين أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وكان ترامب قال أمس الأحد، إنه سيؤجل زيادة في الرسوم على السلع الصينية كانت مقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع، مبررًا ذلك بإحراز ”تقدم كبير“ في محادثات التجارة الأمريكية الصينية مطلع الأسبوع، وإنه سيلتقي نظيرَه الصيني لإبرام اتفاق إذا استمر التقدم.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا: ”الدولار متراجع اليوم بعد تمديد ترامب مهلة الرسوم“.

وتابع أن ”الذهب، مع دخوله جلسة التداول الأوروبية وجلسة نيويورك، قد يتعرض لبعض الضغط من سوق الأسهم“، مضيفًا أن الضغوط لن تكون مستدامة لحين توافر مزيد من المعلومات عن اتفاق التجارة.

في غضون ذلك، صعد السعر الفوري للبلاديوم إلى 1506.50 دولار للأوقية، مدفوعًا بعجز حاد في المعروض، وزاد المعدن 0.5% في أحدث سعر له إلى 1505 دولارات.

وارتفع البلاتين 0.4% مسجلًا 843.50 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما زادت الفضة 0.3% إلى 15.96 دولار للأوقية.